Porto di Gioia Tauro, Ferrara (M5S): “Bozza attuativi al regolamento prevede misure di tutela. ETS anche per gli scali nordafricani”

“Nonostante l’allarmismo messo in atto da certa parte politica, la Commissione europea, porrà in essere adeguate tutele affinché la riforma del sistema di scambio delle quote emissioni (Ets) non metta in difficoltà i porti comunitari”. Lo dichiara la parlamentare europea Laura Ferrara in una nota e spiega: “Da settimane il Movimento 5 stelle è tacciato di essere “nemico del Porto di Gioia Tauro” per il voto favorevole alla riforma Ets rientrante nel pacchetto Fit for 55, caposaldo delle politiche europee di lotta al cambiamento climatico. Un voto a favore della salute del Pianeta e a favore delle future generazioni è stato etichettato penalizzante per il Porto di Gioia Tauro. Sono sempre stata convinta che l’Europa debba essere pioniera e modello per la necessaria transizione ecologica ma nello stesso tempo, con apposita interrogazione alla Ce, chiedevo misure di garanzia e tutele per i nostri porti, così da scongiurare, con la nuova tassazione alle grandi navi, il rischio di favorire scali Nord Africani a discapito dei nostri”.

“La buona notizia è arrivata. Nella bozza degli atti di esecuzione del nuovo regolamento è, infatti, prevista l’estensione del pagamento della tassa anche agli armatori che decidono di fare scalo nei porti del Nordafrica se la loro destinazione finale è all’interno dell’Ue. Ciò non permetterà di eludere la nuova disciplina europea e mette in salvo lo scalo calabrese. Una doppia vittoria, questa, a favore della leale concorrenza e soprattutto della tutela degli ecosistemi” così l’eurodeputata Laura Ferrara in una nota.