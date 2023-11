Ecomondo, presentato il progetto delle reti digitali di Sorical. Investimento di oltre 8 milioni di euro

E’ stato presentato oggi a Rimini-Fiere, nel corso di Ecomondo 2023 – fiera sull’economia circolare, il progetto di digitalizzazione delle reti idriche della Sorical. In investimento di oltre 8 milioni di euro che parte da Reggio Calabria, primo comune dove Sorical è subentrata nella gestione del servizio idrico integrato. Il sistema, modulare, si estenderà, secondo cronoprogramma di Arrical, a tutto il territorio regionale. Attraverso moderni sistemi digitali sarà possibile la gestione in tempo reale dell’acqua potabile dalle fonti di approvvigionamento, dighe, sorgenti e pozzi, fino ai contatori degli utenti.

Un investimento importante promosso dalla Regione Calabria e finanziati con fondi Por che permetterà la completa gestione in ottica digitale dei processi produttivi e gestionali della Sorical.

Il progetto è stato illustrato degli ingegneri della Sorical Antonio Voci (Responsabile dei servizi di ingegneria), Francesco Iennarella (Responsabile Cyber Security e Sistemi Informativi) Mauro Locanto (Responsabile Area Investimenti e Servizi Tecnici).

Dalla nuova sala operativa e attraverso palmari sarà possibile monitorare le performance di tutte le operazioni di rete; caricare e gestire in un’unica piattaforma tutte le informazioni prodotte nell’ambito dei progetti di ingegnerizzazione delle reti (mappatura e modellazione) già disponibili presso la Regione Calabria o presso alcuni comuni dell’Ambito Territoriale Unico. Sul piano operativo il sistema consentirà di telecontrollare misure di processo e livelli dei serbatoi, ovvero stato di parti di impianto, essenziali per la riduzione delle perdite idriche (sfiori) ovvero per una più efficiente e tempestiva gestione dell’erogazione o degli interventi per guasti; installare, nella rete di distribuzione ad oggi gestita (Reggio Calabria) misuratori d’utenza di ultima generazione con trasmissione dei dati di lettura attraverso la tecnologia NBIOT, che consentano di ridurre le perdite amministrative e migliorare la gestione della fatturazione basata su consumi effettivi e non più su stime; eseguire per la rete di distribuzione di Reggio Calabria attività di ottimizzazione della modellazione dei distretti esistenti o prevedere nuovi distretti, ovvero la mappatura di aree non ancora oggetto di rilievo, allo scopo di efficientare il servizio di distribuzione e ridurre le perdite idriche.

“Fulcro del progetto – spiega i direttore generale della Sorical Giovanni Paolo Marati – è l’implementazione di una tecnologia in grado di integrare sia i sistemi esistenti che quelli di futura installazione, consentendo di concentrare e gestire le informazioni su una piattaforma unica (Smart Water Management), con evidenti benefici di efficienza sia in termini di manutenzione che di analisi dati.”

La nuova Sorical prende corpo – afferma l’amministratore unico Cataldo Calabretta– stiamo investendo in tecnologia e innovazione per dare alla Calabria, finalmente, il migliore servizio possibile. Guardiamo al resto dell’Italia e stiamo facendo di tutto per essere al passo con i grandi gestori italiani attraverso un percorso che sarà lungo e faticoso, ma la strada è tracciata e la sfida è aperta”.