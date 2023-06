Colosimo: “Mafia perderà la sua battaglia”

“Denunciare vuol dire non solo non aver paura ma anche dimostrare a chi pensa che con le intimidazioni si possa ottenere qualcosa che questo non è vero. Dire no al racket delle estorsioni e all’usura vuol dire innanzitutto dire no alla mafia. Per me, prima ancora che un onore, è un onere, poter rappresentare tutti coloro che combattono contro la criminalità organizzata. La Commissione antimafia ha la necessità innanzitutto di stare in questi posti in cui il coraggio vince la paura e in cui le imprese fanno ancora più e ancora prima delle istituzioni. Del resto la mia generazione, cresciuta con il mito degli eroi senza armatura, che crede nella virtú dei gesti, che oggi attinge dal sacrificio tutta la forza per continuare ad andare avanti, è sicura che la mafia un giorno perderà la sua battaglia. Ma la vostra presenza, la vostra voglia di combattere e il cartello che leggo da qui, ci dicono che la mafia alcune battaglie le ha già perse. Perché avete vinto voi, abbiamo vinto noi, la buona battaglia”. Lo ha detto il presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo a Reggio Calabria, all’assemblea nazionale delle associazioni antiracket aderenti al Fai.