UN.I.COOP Calabria: “Finanziate nuove imprese e iniziative di sviluppo”

“UN.I.COOP CALABRIA è orgogliosa – si legge in una nota – della positiva riuscita della nuova iniziativa che UNIFOND S.P.A. – fondo mutualistico della UN. I. COOP, nell’ambito delle attività di promozione e finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, ha realizzato.

Nello specifico è stato bandito un concorso per l’erogazione di contributi finalizzati alla costituzione di nuove cooperative. Grazie a questa iniziativa sono state costituite ben 5 nuove cooperative sociali operanti in vari settori imprenditoriali e ubicate in Calabria e in Veneto.

Le cooperative che hanno usufruito dei finanziamenti per la loro costituzione sono:

AC Motor Service Cooperativa Sociale di Rosarno (RC):si occupa di vendita ed assistenza tecnica di autoveicoli;

Matematicamente Cooperativa Sociale di Reggio Calabria: doposcuola e percorsi di potenziamento educativo;

Re Work Cooperativa Sociale di Chioggia (VE): installazione di pannelli fotovoltaici;

Seminara Multiservice Cooperativa Sociale di Seminara (RC): ludoteca e centro di aggregazione giovanile;

Wow Cooperativa Sociale di Reggio Calabria: grafica e pubblicità.

Queste nuove realtà imprenditoriali, grazie al sostegno e supporto cooperativistico, – conclude la nota – daranno nuovi impulsi allo sviluppo sociale, economico e culturale ai territori in cui vanno ad operare, a conferma degli efficaci e incisivi contributi di UN.I.COOP per il progresso e lo sviluppo del nostro Paese”.