Mancuso: “Le mie congratulazioni all’onorevole Occhiuto, nuovo presidente della ‘Commissione Intermediterranea’”

“Esprimo le più vive congratulazioni all’’on. Roberto Occhiuto, nuovo Presidente della ‘Commissione Intermediterranea’, i cui lavori si sono svolti a Villa San Giovanni”. Ad avviso del presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso: “L’aver scelto il presidente Occhiuto alla guida di un organismo internazionale che rappresenta gli interessi condivisi delle Regioni del Mediterraneo, è motivo di prestigio per la Calabria. E, al contempo, dà garanzia per l’azione di potenziamento della cooperazione euro-mediterranea, in specie sulle problematiche delle politiche regionali, marittime, pesca, ambiente, agricoltura, ricerca e innovazione, immigrazione e turismo”.