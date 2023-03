Nomina Maione, Statti: “Un giusto riconoscimento”

«La nomina di Nicola Maione alla presidenza del Monte dei Paschi di Siena rappresenta il giusto riconoscimento per le sue qualità professionali oltre che umane». Lo afferma Alberto Statti, presidente di Confagricoltura Calabria che aggiunge: «Dimostra ancora una volta che il merito conquistato sul campo e la dedizione dimostrata vengono premiati». «Sono convinto – sottolinea Statti – che Maione proprio per le sue doti e la sua lunga esperienza saprà contribuire a far crescere il livello di prestigio dello storico istituto di credito».

Secondo il presidente di Confagricoltura Calabria, «l’incarico conferito è anche motivo d’orgoglio per l’intero territorio a cui il neo presidente è particolarmente legato essendo originario di Lamezia Terme». «A nome dell’intera confederazione – conclude Statti – non possiamo che congratularci per il prestigioso traguardo raggiunto».