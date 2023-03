Confapi Calabria agli Stati Generali del Mediterraneo

Il Presidente di Confapi Calabria e Vice Presidente nazionale di Confapi, Francesco Napoli, ieri 25 marzo, ha portato la voce della piccola e media industria agli “Stati Generali del Mediterraneo”.

Una tavola rotonda dinamica e costruttiva sul tema delle Zes, le zone economiche speciali, di cui la Calabria può diventare protagonista oltre che parte attiva.

Al dibattito moderato dal Commissario Straordinario del Governo per la Zes Campania e Calabria, Giosy Romano, hanno partecipato il Segretario Generale del Parlamento del Mediterraneo Laura Mazza, gli esponenti istituzionali dei paesi ospiti (Egitto, Tunisia, Libia, Algeria ed Iraq), autorità istituzionali italiane e i rappresentanti del mondo bancario ed imprenditoriale.

Obiettivo, mettere a sistema tutte le azioni possibili e le giuste sinergie per creare concretamente opportunità di sviluppo nei territori economicamente più svantaggiati grazie alle facilitazioni previste per la Zes. La Calabria, per la sua posizione geograficamente strategica, costituisce l’hub naturale dell’Europa nel Mediterraneo.

Nel corso del suo intervento Francesco Napoli ha espresso grande apprezzamento per l’encomiabile lavoro che sta svolgendo il Commissario Romano: “La leva strategica perché si attui un salto di paradigma e si rinnovi l’identità della nostra Regione è rappresentata da un fattivo e proficuo dialogo tra Istituzioni e imprenditoria. In un contesto economico profondamente segnato da due eventi inaspettati come pandemia e conflitto russo ucraino, è fondamentale lavorare per aumentare la capacità di resilienza del mondo produttivo”. “Confapi Calabria – ha continuato Francesco Napoli – sul solco del protocollo d’intesa siglato con il Commissario della Zes Calabria, ha istituito uno sportello dedicato di affiancamento delle imprese per sostenere iniziative di sviluppo industriale. Abbiamo programmato roadshow nelle regioni economicamente più sviluppate per promuovere il BRAND CALABRIA e per attrarre investimenti nazionali e esteri grazie agli strumenti offerti dalla ZES”.