Autonomia differenziata, Antoniozzi (FdI): “Opposizione fa politica dei due forni. Teme presidenzialismo”

“Notiamo che sull’autonomia differenziata l’opposizione, e particolarmente il Pd impegnato nel congresso, fa una sorta di politica dei due forni”. Lo afferma, in una nota, il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi.

“Soffiano sul fuoco – aggiunge Antoniozzi – parlando un linguaggio diverso al Paese ma dovrebbero sapere che l’Italia è nelle migliori mani possibili. Giorgia Meloni è la garanzia per eccellenza di una politica unitaria e saprà effettuare i passi necessari per realizzare con equilibrio il percorso delle riforme.

“Il centrosinistra è ancora indietro sulla strada del presidenzialismo – sostiene l’esponente di FdI – non sapendo interpretare i bisogni autentici degli italiani che chiedono una partecipazione democratica ampliata. Pd e cinquestelle hanno paura del presidenzialismo perché non hanno rapporti reali con la Nazione e perché non riescono a nascondere l’inconscia diffidenza verso il consenso popolare, che è la base della democrazia”.