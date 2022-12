Le strade in Sicilia e Calabria sono messe come sono messe anche senza il ponte. Penso che il ponte sarà un acceleratore per l’Alta velocità in Calabria e Sicilia”.

Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ad un convegno del Tempo.

Il ministro ha sottolineato che “le cose si possono fare insieme, se lanci una infrastruttura, a catena ti tiri dietro le altre”.