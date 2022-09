“Stasera a San Pietro in Guarano per raccontare le nostre idee per l’Italia che verrà. Il compito del terzo polo è quello di costruire una casa per dare diritti a tutte quelle persone a cui, purtroppo, non sono riconosciuti. Il primo di questi è il lavoro, un primo passo può e dev’essere la trasformazione del reddito di cittadinanza in reddito da lavoro. Andiamo avanti, uniti, verso il futuro”.

Così il candidato alla Camera dei Deputati del Terzo polo, Ernesto Magorno.