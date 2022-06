Pnrr, Occhiuto: “Affidare a Cassa Depositi e Prestiti funzione di assistenza alle amministrazioni locali”

“Dal primo giorno in cui governo la Calabria non racconto problemi, però molti Comuni sono in predissesto o in dissesto”. Cosi’ il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, intervenendo al convegno “La vita agile: Economia circolare per il rilancio del Mezzogiorno” che, organizzato da “MeglioQuesto”, si e’ svolto a Lamezia Terme, ed ha visto confrontarsi la politica, le imprese e le associazioni ambientaliste.

“Più che dare ai Comuni la possibilità di assumere tecnici – ha aggiunto Occhiuto – è più utile affidare a Cassa depositi e prestiti una funzione di assistenza concreta alle amministrazioni locali. Questo lo stiamo applicando alle rinnovabili. In Calabria la Regione sta utilizzando il Pnrr non solo come una leva per realizzare opere. Questo anche se a me pare che in Italia questa scommessa l’abbiamo colta un po’ in ritardo”.