Reggio: il 10 aprile incontro sul tema della “Vita Eterna”

L’Associazione “Dialogo Interreligioso God is One” organizza un incontro pubblico aperto a tutti sulla tematica della “Vita Eterna”.

Un’occasione per riflettere su uno dei temi più profondi dell’esperienza umana terrena e ultraterrena e per comprendere il senso della vita infinita e per fermarsi, pensare e dialogare insieme su ciò che unisce profondamente.

Attraverso il Dialogo tra Rappresentanti di diverse fedi — Bahá’í, Buddhista, Cristiana e Cattolica, Ebraica, Islamica— sarà proposto un ventaglio di visioni distinte e punti di incontro, in uno spazio di ascolto e di rispetto interreligioso per costruire uno spazio partecipativo con interventi brevi, domande e dibattito.

L’Incontro vuole diventare un laboratorio di riflessione condivisa, in cui le diverse tradizioni offriranno anche indicazioni concrete su come ciascuna interpreta e vive la prospettiva della vita eterna.

🗓 Venerdì 10 aprile 2026

🕔 Ore 17– 20

📍 Università Telematica Pegaso

Via Giuseppe De Nava 140, Reggio Calabria

🎤 Modera: Ins. Carmen Manti

👥 Interventi di esponenti delle Comunità Religiose locali

👉 Evento aperto a tutti.