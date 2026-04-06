Il Circolo Culturale “L’Agorà” presenta “Giuseppe Santonico: il bomber gentiluomo”

“Giuseppe Santonico: il bomber gentiluomo” è il titolo del tema che verrà affrontato nel corso di una conversazione da remoto a cura del Circolo Culturale di Reggio Calabria. Nel corso dell’incontro, verrà presentato il libro di Domenico Guidace con il supporto di diversi interventi di amici, calciatori, giornalisti, dirigenti, semplici tifosi, che nel corso dei loro interventi faranno emergere diversi momenti di riflessione, ma anche ricordi ed aneddoti. Giuseppe Santonico ha rivestito il ruolo di attaccante con Reggina, Atalanta, Livorno, Taranto, Avellino, Giulianova, Aquila Montevarchi, Forlì. L’esordio di Giuseppe Santonico nel 1962, nella squadra della sua città Isola Liri, per passare nella stagione 1964-65 nella Lazio. La sua carriera calcistica prosegue nella Reggina, dove indossò la casacca amaranto dal 1964 al 1967, registrando 77 presenze e 17 reti in incontri di campionato. Nel primo anno di permanenza a Reggio Calabria, campionato 1964-65 vinse il campionato di Serie C girone C, ottenendo, pertanto, la prima promozione in Serie B della propria storia. Nel corso della conversazione, si parlerà del periodo magico della Reggina 1914, quella di Oreste Granillo, Tommaso Maestrelli, Enzo Dolfin, e dei tanti calciatori che furono compagni di squadra del bomber amaranto. Giuseppe Santonico è la figura romantica di un calcio che non c’è più, fatto di passione, impegno, fedeltà, indipendentemente dalla categoria. Nel corso della conversazione, organizzata dal sodalizio culturale reggino, si accenderanno i riflettori su ricordi, aneddoti ed articoli della stampa sportiva del periodo, cifre queste a riguardo la figura dell’uomo, dello sportivo. Queste, alcune delle cifre, che saranno oggetto di analisi, nel corso dell’incontro organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria. La conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da Lunedì 27 aprile.