Il GAL “Area Grecanica” per la valorizzazione della Palea Rhiza

Si è tenuto, pochi giorni addietro, nella Regione dell’Epiro, in Grecia, l’iniziativa bilaterale di cooperazione transfrontaliera tra Grecia e Italia volta a condividere una strategia comune per la valorizzazione del patrimonio culturale, nell’ambito del Programma EU Interreg VI-A “Greece-Italy” 2021-2027.

All’incontro, tenutosi a Ioannina (importante Città dell’Epiro), presso la sede istituzionale della Regione dell’Epiro (capofila progettuale), hanno partecipato, oltre al GAL “Area Grecanica” e alla Regione greca delle Isole Ionie, la Regione Basilicata (provincia di Matera) e l’Associazione “Basilicata Creativa”.

L’evento – dichiara il Presidente Giuseppe Bombino – ha consentito di gettare le basi per una collaborazione che, attraverso l’attuazione del Progetto HERITAGE LINKS, consentirà di promuovere il turismo sostenibile, integrare tecnologie digitali innovative e coinvolgere le comunità locali nella protezione e nella promozione dei loro beni culturali. Mission che è propria dell’attività del GAL Area Grecanica e attraverso cui – conclude Bombino – intendiamo alimentare, con rinnovato spirito e con azioni incisive, la Palea Rhiza di un distretto territoriale eletto, reso unico nell’area euro-mediterranea grazie alla formidabile sovrapposizione di evidenze antropologiche, archeologiche, culturali, ambientali e geologiche, paesaggistiche e naturalistiche.