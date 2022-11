Reggio Calabria: torna la Festa della Matricola all’Università Mediterranea

Tutto pronto per la festa della matricola: il primo party dell’anno accademico, un appuntamento ormai divenuto storico nella città di Reggio Calabria.

L’associazione studentesca M.U.S.A. è da anni una delle più grandi Associazioni Studentesche dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Da tempo si occupa della politica universitaria d’Ateneo e delle strette correlazioni che vi è tra essa e la vita di ogni singolo studente, dentro e fuori le facoltà.

È promotrice di attività extracurriculari finalizzate allo svago, alla socializzazione ma anche all’approfondimento di tematiche che spaziano dall’ambito tecnologico, all’umanistico, scientifico, artistico e che permettono all’Università di muoversi quasi fosse una realtà parallela alla quotidiana vita accademica.

Ultime tra queste sono state la creazione del “Musalendario”, nato in pieno periodo pandemico, già alla sua seconda edizione, con l’intento di sensibilizzare ed unire ulteriormente la collettività studentesca in un periodo in cui il contatto sociale era stato compromesso. Moltissimi anche i Webinar formativi su come redigere un curriculum vitae o un portfolio o sull’apprendimento di programmi di grafica, importantissimi per i nostri studenti o, ancora, il consueto viaggio alla Biennale di Venezia che ha dato la possibilità agli studenti dell’Università Mediterranea di rappresentare il proprio Ateneo in un’importante occasione di scambio culturale e dibattito sui temi dell’Architettura contemporanea.

L’entusiasmo di proporre nuovi progetti da sempre è stata la chiave distintiva dell’associazione M.U.S.A., stesso entusiasmo che sta caratterizzando queste ultime settimane prima dell’imperdibile appuntamento della Festa della Matricola che avrà luogo martedì 29 novembre presso il Lotto D, area di Giurisprudenza ed Economia della Cittadella Universitaria.

Una trentatreesima edizione che sa di ripartenza e, soprattutto, di voglia di stare insieme e sentire, ancora, la normalità e la vita universitaria dopo lo stop causato dal Covid-19 e dalle restrizioni.

Il Lotto D sarà una location perfetta che vedrà partecipare le matricole della Mediterranea in una sfilata a coppie, intermezzata da un intervento musicale, al termine del quale verranno incoronati, per tre delle diverse categorie, Miss e Mr.

La giuria sarà composta sia da professori che da giovani reggini esponenti dell’ambito imprenditoriale e universitario.

Finita l’incoronazione, si passerà infine ai festeggiamenti per dare il benvenuto ai nuovi arrivati.