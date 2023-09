Cosenza’s Food and Wine Belgium: l’evento internazionale della Camera di Commercio per le imprese cosentine a Bruxelles

La Camera di commercio di Cosenza ritiene prioritario offrire al territorio soluzioni di crescita legate ai programmi nazionali ed europei di sviluppo dell’impresa e valorizzazione delle eccellenze del territorio. Per questo motivo l’ente propone alle imprese della provincia l’opportunità di affacciarsi a nuovi mercati internazionali con efficacia e agilità.

Il 13 Novembre, la Camera di Commercio Belgo-Italiana (CCBI), su richiesta della Camera di Commercio di Cosenza e la collaborazione di Promocosenza, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cosenza, e Promos Italia, Agenzia Italiana per l’Internazionalizzazione delle MPMI ,organizza un evento mirato alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del territorio cosentino a Bruxelles (in occasione della seduta al Parlamento Europeo Imprese EPE, https://www.parliament-of-enterprises.eu/ che si terrà il giorno dopo) in una location prestigiosa dove n°8 aziende di Cosenza potranno partecipare a incontri finalizzati all’accompagnamento ai mercati esteri con buyers locali e a un’iniziativa di marketing territoriale.

Il Belgio, grazie alla sua posizione geografica nel cuore dell’Europa, ha un’economia molto aperta agli scambi e rappresenta un importantissimo partner per l’Italia, soprattutto nelle relazioni commerciali con volumi di interscambio che

hanno conosciuto importanti balzi in avanti, nonostante l’emergenza pandemica da covid-19 che ha rallentato l’andamento dell’economia a livello mondiale, Italia e Belgio si posizionano tra i primi 6 mercati di reciproco interesse (rispettivamente sesto Paese fornitore e cliente).

Partendo da questi presupposti la Camera di Commercio ha inteso stimolare le aziende della provincia di Cosenza alle opportunità offerte dai mercati esteri promuovendo i prodotti del food & wine cosentino. Inoltre sarà previsto un momento dedicato alla presentazione del territorio cosentino e de “La Strada degli oli di Cosenza”. Gli operatori belgi coinvolti dalla Camera di Commercio Belgo-Italiana (CCBI) sono importatori, distributori, ristoratori, chef, food bloggers/influencers. Al termine degli incontri, sarà organizzato, nella stessa location, il momento dedicato ad una breve presentazione del territorio cosentino da parte della CCIAA di Cosenza e la presentazione del progetto “La Strada degli

oli di Cosenza”, per far vivere ai presenti un viaggio virtuale tra le migliori aziende olivicole della provincia di Cosenza, attraverso proiezioni di video e illustrazione di materiale promozionale.

È già possibile prendere informazioni sul progetto e iscriversi, la partecipazione è riservata alle prime n°8 imprese in ordine cronologico di invio delle domande: