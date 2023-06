Continua il Festival “EXIT”: dopo i successi di “Casa Abis” e Ward, in arrivo il 29 giugno Walter Ricci e Fabrizio Bosso ed il 30 giugno Adriana Porcelli

La programmazione di EXIT non si ferma. Dopo i successi di “Casa Abis” e Luca Ward, arrivano i prossimi due attesi appuntamenti del festival in corso al Castello Svevo Normanno di Cosenza. Prima data utile il 29 giugno con Walter Ricci e Fabrizio Bosso che rendono omaggio alla leggenda del Jazz Nat King Cole, uno dei primi grandi crooner della storia della musica jazz e R&B. Il suo più grande successo al livello mondiale fu Mona Lisa, brano del 1950 che rimase in vetta alla classifica americana per cinque settimane e conquistò anche un Grammy, Cole è stato il primo artista afroamericano ad avere un programma radiofonico e poi uno show televisivo a copertura nazionale. L’appuntamento proposto è da segnare in agenda se non hai mai avuto modo di ascoltare Cole!

Appuntamento poi il 30 giugno, per la prima volta in Calabria Adriana Porcelli Safonov in “FiabaFobia”, uno spettacolo che indaga sulle fobie che accompagnano la nostra persona, scritto per ridere e riflettere su uno degli argomenti più attuali e meno discussi dei nostri tempi: la paura come timore sociale.