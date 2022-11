“Il futuro della sanità territoriale tra Covid e PNRR”, a Cosenza il convegno con 45 professionisti del settore

Le opportunità del PNRR e le nuove sfide manageriali che la pandemia ha imposto al sistema sanitario; la possibilità di ridisegnare i parchi tecnologici e l’esigenza di guardare al settore sanità non più come una spesa ma come un investimento. Sono questi i temi del corso che si svolgerà i prossimi 10 e 11 novembre, all’Auditorium San Francesco di Paola di Cosenza e che vedrà la partecipazione di 45 professionisti del settore, tra direttori di Unità Operative Complesse, dirigenti medici, medici di medicina generale.

Nuovi modelli di cura negli obiettivi del PNRR, le prospettive future della sanità territoriale, equità di accesso alle cure attraverso le innovazioni della tecnologia sanitaria, le opportunità della telemedicina, la terapia del dolore come diritto a non soffrire, la digital health per la presa in carico del paziente complesso sono alcuni dei temi che saranno approfonditi nelle cinque sessioni di lavori che si articoleranno nella due giorni congressuali all’ombra dal santuario di Paola.

Responsabile scientifico del corso, valido per i crediti ECM, la dr.ssa Angela Riccetti, direttrice del Distretto sanitario Tirreno dell’Asp di Cosenza; segreteria scientifica: Antonello Capano, Angelo Gallo, Franca Macrì, Giovanna Martire, Simona Mirarchi e Franca Santelli.