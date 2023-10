Domenica d’Incanto riparte: ecco la stagione 2023-2024 al Teatro Comunale, da domenica 22 ottobre

Riparte la stagione del “Teatro Incanto” con l’obiettivo di fare teatro per tutto l’anno, e la voglia di riempire tante giornate con arte, cultura, emozioni e divertimento e con la necessità di sperimentare, improvvisare, inventare.

La stagione “Domenica d’Incanto 2023” è un quadro colorato e allegro di tante tessere di uno stesso mosaico: ci sono gli spettacoli per bambini che piacciono ai grandi, ci sono i classici del teatro che la compagnia diretta da Francesco Passafaro ha portato in scena con passione e successo e che quest’anno ha deciso di rinnovare e rilanciare, e anche attualizzare (basta aspettare di vedere in scena “Napoli Milionaria” per capire). C’è questo e molto altro al Teatro Comunale, nel centro del centro storico di Catanzaro.

“Vogliamo far vivere il teatro tutto l’anno, estate e inverno, durante le festività e nella quotidianità che scorre, perché diventi luogo di incontro e socialità, occasione di confronto e riflessione, un luogo sicuro dove emozionarsi, divertirsi e intrattenersi, lasciando fuori le preoccupazioni, le tensioni e le paure della società che vive dietro lo schermo”, afferma il direttore artistico del Teatro Incanto, l’attore e regista Francesco Passafaro nel presentare la stagione 2023-2024.

Teatro declinato e rivolto a tutte le generazioni, tanto che quest’anno il sabato è dedicato ai bambini con il Teatro Kids. “Dopo i sold out dello scorso anno e il grande successo in piazza d’estate, abbiamo pensato di voler fare di più – spiega ancora Passafaro -. Abbiamo immaginato di vedere tutta la famiglia al Comunale: i genitori che si preparano, i nonni che trascorrono la domenica con i loro figli, i nipotini che non vedono l’ora di ricevere l’abbraccio dei loro affetti più cari. Si arriva a Teatro, al Comunale, si sceglie di prendere i popcorn e una bibita, si pensa di trascorrere due ore meravigliose, a tempo di musica e con delle scenografie splendide. Gli attori, piccoli e grandi, si sono impegnati molto, hanno messo tutto all’interno di questo spettacolo e sperano di coinvolgere gli spettatori, con la favola musicale più bella di sempre”.

E domani si parte proprio con “Aladin” alle ore 18.

La stagione 23/24

Per la stagione di prosa, il “Teatro Incanto” ha preparato 7 spettacoli. Si parte domenica 22 ottobre, gli spettacoli sono sempre con inizio alle 18.30.

Domenica 22 ottobre 2023, “The Best Family – ‘A famigghja d’e besti“. In una commedia familiare coinvolgente, esploreremo dinamiche umane universali. Risate e tenerezza si intrecceranno in una trama commovente, ma ci saranno anche delle grandi sorprese che riguardano il modo di vivere dei nostri tempi. Regia e Testo di Francesco Passafaro.

Domenica 12 novembre 2023, “Aggiungi un posto a tavola”: Un musical coinvolgente che parla di amore, amicizia e speranza, portandovi in un viaggio emozionante e divertente. Testo Garinei e Giovannini, regia: F. Passafaro.

Domenica 17 dicembre 2023, “SSS Spettatori sulla scena 2″: Dopo il grandissimo successo della scorsa edizione, abbiamo voluto riproporre questo spettacolo particolare in cui gli spettatori possono interpretare sul palcoscenico il loro brano preferito, leggendolo oppure memoria. Uno spettacolo innovativo in cui il pubblico sarà il vero protagonista. Il confine tra palcoscenico e platea si dissolve in un’esperienza senza precedenti. Il Pubblico diventa protagonista.

Domenica 28 gennaio 2024, “Napoli milionaria!”: Un altro capolavoro di Eduardo De Filippo, che ti trascinerà nelle vicende di una Napoli piena di contraddizioni e personaggi indimenticabili. Testo di Edoardo De Filippo, regia di Francesco Passafaro.

Domenica 25 febbraio 2024, “Dui cambari e serbizzi… e u nunnu ‘mparaventu”: Un classico della commedia catanzarese, un’opera di Nino Gemelli, che ti catapulterà nella cultura e nelle tradizioni del luogo. Risate, situazioni esilaranti e una storia coinvolgente ti aspettano. Testo Nino Gemelli, regia Francesco Passafaro.

Domenica 28 aprile 2024, “Questi fantasmi!”: Un capolavoro senza tempo di Eduardo De Filippo, che ti condurrà in un mondo sospeso tra realtà e immaginazione. Profondi temi umani saranno affrontati con la maestria dello scrittore napoletano. Testo di Edoardo De Filippo, regia di Francesco Passafaro.

Domenica 16 maggio 2024. “Viva la Calabria!“. Un omaggio alle radici e alla cultura della Calabria, questa commedia sarà un viaggio attraverso le leggende, la musica e i personaggi storici della nostra regione. Testo e regia di Francesco Passafaro.