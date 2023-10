Presentata la terza edizione del Magna Graecia Experience: dal 16 al 21 ottobre a Catanzaro

Ritorna dal 16 al 21 ottobre prossimi il progetto “Magna Graecia Experience“, ideato da Alessandro e Gianvito Casadonte che, giunto alla sua terza edizione, coinvolgerà gli studenti degli istituti scolastici superiori di secondo grado della Calabria in un intenso ciclo di proiezioni e incontri mirati a stimolare la riflessione su argomenti di stringente attualità.

Location dell’evento sarà l’Auditorium Casalinuovo di Catanzaro che ospiterà il pubblico dei più giovani nell’ambito dell’iniziativa sostenuta da Ministero della Cultura, Calabria Film Commission e Comune di Catanzaro, con il patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale ed in collaborazione con la LILT Catanzaro.

Hanno aderito alla manifestazione le seguenti scuole del territorio di Catanzaro: Istituto Tecnico Tecnologico “Chimirri”, Istituto di Istruzione Superiore “De Nobili”, Liceo Classico “Galluppi”, Istituto Tecnico Tecnologico “Scalfaro”, Liceo Scientifico “Siciliani” e Istituto Tecnico Agrario “Vittorio Emanuele II”.

MG Experience vuole quest’anno affrontare il tema della guerra attraverso il linguaggio dell’audiovisivo, analizzando cosa accade nel mondo della scuola, dell’arte e dello sport quando si verificano degli avvenimenti così atroci e distruttivi. Un argomento dai profondi risvolti culturali, sociali ed educativo che farà da filo conduttore della visione dei film e dei dibattiti con autori e importanti personalità del mondo cinematografico e televisivo.

Il programma è stato presentato nella sede della Biblioteca De Nobili di Catanzaro. Si parte con “Fortapasc“, l’opera diretta da Marco Risi che discuterà del suo lavoro sulla tragica fine del giornalista assassinato dalla camorra Giancarlo Siani, interpretato dal compianto Libero De Rienzo. Seguirà l’omaggio ad un cult della storia del cinema sportivo, “Fuga per la vittoria” di John Huston con Sylvester Stallone, Michael Caine, Max von Sydow, Pelé protagonisti di un incontro di calcio tra una squadra nazista e atleti prigionieri di guerra. A parlarne con gli studenti sarà il giornalista Sky Marco Cattaneo.

Il programma proseguirà con il doc “L’arte della guerra“, alla presenza del co-regista Marco Spagnoli, che mette in evidenza quanto i danni al patrimonio artistico in Ucraina abbiano aumentato gli effetti drammatici e disastrosi della guerra. Ancora un altro celebre titolo sarà proposto al pubblico dei giovani: si tratta di “Storia di una ladra di libri“, trasposizione del romanzo realistico storico ambientato nel 1938 in Germania durante il nazismo. Ne discuterà lo scrittore Andrea Maggi, celebre nei panni di insegnante nel docu-reality Rai “Il collegio”.

MG Experience ospiterà anche il grande regista americano Abel Ferrara, che presenterà “Zeros And Ones“, fanta-thriller ambientato a Roma in un futuro imminente sconvolto dalla pandemia e da intrighi socio-politici. A chiudere il calendario, sarà la war-comedy “War – La guerra desiderata“, che racconta l’avvicinarsi di una folle guerra europea, la cui visione sarà accompagnata dal regista Gianni Zanasi e dall’attore Edoardo Leo.

“Prosegue e si rafforza un progetto ideato per formare e sostenere i nostri studenti nel loro percorso di crescita, puntando sulle opportunità che l’audiovisivo offre, come finestra sul mondo e sull’attualità”, afferma il direttore artistico del MG Experience, Gianvito Casadonte. “Per arrivare al cuore e alla mente dei ragazzi, occorre offrire loro esperienze che siano emotivamente forti: la visione di film accuratamente selezionati e le testimonianze di autori, registi e interpreti che si racconteranno dal vivo, potranno certamente stimolare momenti preziosi di riflessione nella scuola e aiutare a comprendere meglio la complessa realtà che ci circonda”.

“Il Magna Graecia Experience rappresenta un’esperienza preziosa e fondamentale per i giovani calabresi, trattandosi di un progetto di alto livello formativo con tematiche attuali e di notevole interesse, come quella di quest’anno dedicata alla guerra”, afferma il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, Antonella Iunti. “Un argomento che i ragazzi e le ragazze apprendono dai libri e dai media, ma che dovrebbe essere approfondito molto di più. Sarà una settimana intensa ed entusiasmante, durante la quale studenti e studentesse potranno non soltanto vedere film dedicati ma confrontarsi con autori, personaggi di fama internazionale che accresceranno sicuramente il loro bagaglio culturale. I protagonisti saranno le nuove generazioni che, ne sono certa, come nelle precedenti edizioni, ci stupiranno per la loro sensibilità e il loro spirito di osservazione. La scuola assolve in pieno la sua funzione educativa quando si apre al mondo in questo modo, schietto, trasparente e vero. Grazie Magna Graecia Experience!”.

“Poter offrire la cornice dell’Auditorium Casalinuovo ad un programma così ricco e prezioso dal punto di vista culturale e didattico – sottolinea il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita – è motivo di grande orgoglio per la città Capoluogo e per l’amministrazione comunale, che vuole essere al fianco di un percorso pensato per i più giovani. C’è bisogno di sperimentare iniziative e attività che coinvolgano in modo diretto, creativo e interattivo gli studenti e il Magna Graecia Experience lo fa invitando a riflettere su tematiche rilevanti e ineludibili, come quella dei conflitti che riguardano tutti da vicino, grazie alla suggestione del cinema”.

Ad esprimere in conferenza stampa il sostegno dell’amministrazione comunale al progetto era presente anche l’assessore al Turismo, Antonio Borelli. La presidente della Lilt Catanzaro, Concetta Stanizzi, ha ribadito l’importanza della manifestazione anche dal punto di vista dell’educazione alla prevenzione tra i più giovani.

“Il Magna Graecia Experience si conferma un appuntamento di rilievo nel calendario dei Festival e delle rassegne sostenute dalla Calabria Film Commission nel progetto Bella Come il cinema”, aggiunge il presidente di Calabria Film Commission, Anton Giulio Grande. “Un programma solido con ospiti di qualità, una bella opportunità per il pubblico giovane di Calabria che può così avvicinarsi al cinema confrontandosi con attori e registi, tra intrattenimento, cultura e formazione”. Gli ospiti riceveranno i riconoscimenti realizzati dal prestigioso brand G.B. Spadafora.

MAGNA GRAECIA EXPERIENCE

III edizione

Programma

Dal 16 al 21 ottobre

Auditorium Casalinuovo – Catanzaro

Ore 09.30

Lunedì 16 ottobre

Proiezione FORTAPÀSC

Incontro con Marco Risi

Martedì 17 ottobre

Proiezione FUGA PER LA VITTORIA

Incontro con Marco Cattaneo

Mercoledì 18 ottobre

Proiezione L’ARTE DELLA GUERRA

Incontro con Marco Spagnoli

Giovedì 19 ottobre

Proiezione STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI

Incontro con Andrea Maggi

Venerdì 20 ottobre

Proiezione ZEROS AND ONES

Incontro con Abel Ferrara

Sabato 21 ottobre

Proiezione WAR – LA GUERRA DESIDERATA

Incontro con Edoardo Leo e Gianni Zanasi