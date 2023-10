Giornata internazionale del Lutto Perinatale, le iniziative a Catanzaro

Il 15 ottobre è la Giornata Mondiale dedicata alla riflessione ed alla testimonianza che diventa una sorta di “abbraccio solidale”: la data è quella del “lutto perinatale” che sconvolge le esistenze di chi lo vive e che ha bisogno di essere condiviso per riuscire a superare il dolore che ne deriva.

E’ da otto anni che “Acquamarina” mette in campo delle iniziative in città per evitare che questa Giornata passi sotto silenzio, quasi come fosse un tabù: pensare alle coppie che perdono un figlio in gravidanza o subito dopo la nascita rientra, infatti, a pieno titolo nella “mission” di tutela della salute materno-infantile che sin dal 2008 si è data l’associazione di volontariato “Acquamarina”, presieduta da Licia Aquino.

Ma sarà la prima volta in cui “Acquamarina” sarà affiancata nell’organizzazione della Giornata dal gruppo di auto-mutuo-aiuto “Meteore”, nato al suo interno per iniziativa di alcune mamme che hanno vissuto la perdita di un figlio durante la gravidanza o subito dopo la nascita, e che proprio perché accomunate dallo stesso dolore sanno come dare conforto.

La Giornata di domenica 15 ottobre – che si avvale del patrocinio del Comune di Catanzaro e del CSV Calabria Centro – avrà inizio al mattino alle ore 10, nella chiesa di Montecorvino a Catanzaro, con una messa in memoria dei piccoli angeli volati via così presto, per proseguire al pomeriggio con una tavola rotonda, alle ore 17, nella Sala Concerti di Palazzo De Nobili. Oltre a Licia Aquino, presidente di “Acquamarina”, interverranno la presidente dell’Ordine delle Ostetriche di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Maria Assunta Caligiuri, la psicologa Alessia Battista ed alcune mamme. A testimoniare il sostegno all’iniziativa saranno, altresì presenti l’assessora comunale alle Politiche Sociali, Giusy Pino, e le rappresentanti delle associazioni “Dall’ostetrica”, “Donne in Cammino”, “Assoagry”, “Vittoria” e “Studio Armonia”, da sempre vicine ad “Acquamarina”. Sarà previsto anche un momento musicale con il soprano Fernanda Iiritano, accompagnata al pianoforte da Nicola Gangale.