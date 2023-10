Protezione Civile, anche Lamezia Terme abbraccia “Io non Rischio” per promuovere la cultura della prevenzione

L’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme è orgogliosa di annunciare la partecipazione alla Giornate Nazionali “Io non Rischio – Buone Pratiche di Protezione Civile”.

Si svolge infatti, dal 9 al 15 ottobre 2023 la quinta edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, istituita nel 2019 in corrispondenza della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali che si celebra ogni anno il 13 ottobre. In programma eventi e iniziative in diverse città italiane con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini ai temi della protezione civile e alla mitigazione del rischio. In concomitanza all’evento nazionale.

In particolare, nella città di Lamezia Terme, l’Associazione Rocca Nucifera ODV promuoverà la campagna “Io non rischio”, sabato 14 ottobre in Piazza Conte Michelangelo a San Pietro Lametino, dalle ore 9.30 alle ore 18.30. Questo evento è dedicato interamente alla promozione della cultura della prevenzione dei rischi, sottolineando l’importanza di prepararsi in anticipo per affrontare situazioni di emergenza.

Il progetto “Io non Rischio” è stato avviato nel lontano 2011 dal Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con importanti organizzazioni come l’INGV, ANPAS, RE.U.IS, e la Fondazione CIMA. Inoltre, l’iniziativa coinvolge le direzioni regionali della Protezione Civile delle Regioni e delle Province Autonome, insieme all’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI). L’obiettivo principale è quello di promuovere un coinvolgimento attivo delle comunità nella prevenzione quotidiana dei rischi. Questo si traduce in un percorso di conoscenza e consapevolezza guidato dal volontariato organizzato della Protezione Civile.

In linea con le edizioni precedenti, questa campagna non si limita a un simbolico richiamo alle