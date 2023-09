Il Liceo Coreutico “Tommaso Campanella” sul podio per la seconda edizione del Progetto Giovanil…Mente dell’AIParC Lamezia Terme

Nuovo successo per gli studenti del Liceo Coreutico “Tommaso Campanella” di Lamezia Terme, diretto dalla Dott.ssa Susanna Mustari, che si classificano al secondo posto nell’ambito del Progetto Giovanil…Mente, indetto dall’ AIparc Lamezia Terme, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio comunale, l’Assessorato alla cultura e Istruzione del Comune di Lamezia Terme, il Comune di San Pietro a Maida e il Comune di Maida.

Sensibilizzare i futuri cittadini sull’importanza della valorizzazione paesaggistica, sociale, sportiva e culturale del proprio territorio è stato il tema portante della II edizione, su cui elaborare una vera e propria mozione da proporre al Consiglio Comunale per l’eventuale realizzazione di una proposta progettuale fattibile e concreta. Giovedì 28 settembre, nella sala Monsignor Luisi di Lamezia Terme, si è svolta la cerimonia di premiazione finale.

In perfetta sintonia con il curricolo di Educazione civica e il Progetto d’Istituto del Dipartimento di Lettere Viaggio nella bellezza: alla scoperta delle radici tra storia, letteratura, arte, musica e danza , le classi II, III e IV dell’indirizzo coreutico, coordinate dalla prof.ssa Licia Di Salvo, hanno elaborato una idea progettuale rivolta alla valorizzazione del centro storico e nello specifico di due luoghi da poco riscoperti e riqualificati, favorevolmente individuati per dar vita a un vero e proprio Festival delle arti.

La ricerca di uno spazio dedicato ad attività di animazione all’aperto ha portato gli studenti dell’indirizzo Coreutico nel Parco della Piedichiusa e nei Giardini di Palazzo Nicotera Severisio, in vico II G. Garibaldi, una vera e propria oasi naturalistica, sul torrente Canne, ma anche un sito in grado di poter accogliere le proposte giovanili di una città in fermento. Il “Giardino delle Muse”, così hanno pensato di intitolarlo i giovani allievi, ospita un grazioso anfiteatro con gradoni, orchestra e proscenio. L’idea è stata quella di poter realizzare eventi che abbracciassero tutte le arti e il pensiero creativo, nel cuore della città, offrendo la possibilità di organizzare il Primo Festival delle Arti.

Una finalità non solo culturale, ma anche sociale, perché il Festival delle Arti farà convogliare i talenti lametini, tutte le risorse creative emergenti, in un giardino a “misura d’arte” per allestire mostre, spettacoli di danza e anche serate dedicate all’astronomia. L’idea progettuale prevede inoltre, nel Palazzo Nicotera Severisio la possibilità di avvalersi di laboratori creativi e, per la prima volta, istituire il “Gran Ballo”, cerimonia emozionante di danza storica, in abiti d’epoca.

“Il Festival delle Arti potrà creare quella comunione e integrazione che nasce da una reale cooperazione tra studenti – afferma la Dirigente – puntando sulla valorizzazione dei nostri luoghi, sulla loro storia, per diffondere il sapere come unico veicolo di cultura che ci accomuna e ci rende consapevoli della nostra identità, della nostra memoria e della nostra appartenenza. Il Palazzo Nicotera Severisio, il suo “Giardino delle Muse”, unitamente al Parco della Piedichiusa diverranno così, un simbolo di rinascita, un luogo da vivere, nel rispetto del territorio, della sua storia e dell’ambiente”.

La Commissione, presieduta dal Presidente del Consiglio comunale, Giancarlo Nicotera e dalla Presidente dell’AIParC, Doranna Rocca, ha lodato l’originalità progettuale, la fruibilità e fattibilità della proposta delle classi del Liceo Coreutico, e ha evidenziato l’attenzione con la quale i giovani “progettisti” abbiamo saputo interpretare la finalità del concorso, in perfetta armonia con il contesto culturale.