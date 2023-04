Convittiadi a Catanzaro, Montuoro (FdI): “Occasione unica per far conoscere il patrimonio calabrese”

”Per la prima volta a Catanzaro, dal 30 aprile al 7 maggio, accoglieremo migliaia di studenti provenienti da tutto il Paese: un’occasione unica per far conoscere il patrimonio culturale, artistico, paesaggistico e storico grazie alla VX edizione delle Convittiadi che si terranno a Catanzaro, all’insegna dello sport”. Così il Consigliere regionale di FdI in Calabria, Antonio Montuoro.