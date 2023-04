Lavoro, Cgil Calabria: “Riequilibrare distribuzione reddito o welfare in corto circuito”

”Dibattito molto interessante oggi all’Unical alla presentazione del Libro del Presidente Inps Pasquale Tridico. Senza infingimenti abbiamo analizzato la grave crisi demografica, economica e sociale e il rischio di un possibile corto circuito del sistema del welfare se non si riequilibra il sistema di distribuzione del reddito e non si crea il lavoro di qualità”.

Così il segretario generale Cgil Calabria Angelo Sposato. ”Il tema salariale, del lavoro povero, della iniquità fiscale, di una tassazione piegata tutto sul lavoro dipendente non può più essere sostenuta – osserva Sposato -, per questo le ragioni della mobilitazione unitaria di Cgil Cisl e Uil sono rafforzate ed il governo non può far finta di non capire. L’emigrazione dei giovani dal Sud è l’anticamera della desertificazione demografica, economica e sociale del sud. Servono investimenti pubblici, lavoro e la Calabria è in forte ritardo”.

”A questi ritardi – conclude Sposato – il Governo nazionale e regionale non possono rispondere solo con l’autonomia differenziata e il ponte sullo stretto. È necessario un nuovo regionalismo, non l’autonomia differenziata”.