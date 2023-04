“Giornata del mare e della cultura marinara”: a Genova la premiazione delle scuole vincitrici del concorso “La Cittadinanza del Mare”

Si è svolta oggi, a Genova, in occasione della “Giornata del mare e della cultura marinara”, la premiazione del concorso “La Cittadinanza del Mare”, nato dalla collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

Nella bellissima cornice del porto antico, si sono radunati oltre 700 studenti provenienti da tutta Italia, anche dalle isole minori, che nel corso della giornata hanno partecipato ad incontri, workshop e laboratori tutti incentrati sulla sostenibilità ambientale.

Successivamente ha avuto luogo la cerimonia di premiazione del concorso, che ha visto la partecipazione di oltre cento istituti scolastici di tutta Italia, il cui tema quest’anno è stato dedicato a “Le fonti di energia in tempo di crisi e la loro sostenibilità”.

L’evento, aperto dall’inno nazionale ed europeo, è stato presentato dalla giornalista e conduttrice del TG1 Valentina Bisti e ha visto la partecipazione del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, del Sottosegretario Paola Frassinetti, del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, del Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, del Comandante Generale, Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone, del Direttore marittimo della Liguria, Ammiraglio Ispettore Sergio Liardo, del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e del Sindaco di Genova Marco Bucci.

Sul palco, agli interventi istituzionali, si sono alternati momenti dedicati ad alcune associazioni e istituti scientifici (Tethys, Marevivo e Acquario di Genova) che collaborano con la Guardia Costiera in difesa dell’ambiente. Il Comandante Cosimo Nicastro, Capo Ufficio Comunicazione del Comando Generale, ha illustrato ai tanti giovani presenti le diverse professionalità della Guardia Costiera che operano per la ricerca e soccorso in mare e la tutela dell’ambiente marino. Un cenno, infine, è stato fatto alle iniziative finalizzate a diffondere la cultura del mare attraverso la collana “Storie di mare” curata dal Comando Generale.

A conclusione della giornata è stato dato ampio spazio alla premiazione delle scuole vincitrici del concorso.