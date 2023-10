“Io non rischio”: la campagna della Protezione Civile, il 14 e 15 ottobre, in oltre 100 piazze della Calabria

Sabato 14 e domenica 15 ottobre anche la Calabria parteciperà alle giornate nazionali della campagna “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”.

Per scoprire come ciascuno di noi può contribuire a ridurre rischi come terremoto, alluvione, maremoto, rischio vulcanico e incendi boschivi, i volontari di protezione civile invitano la popolazione a partecipare agli appuntamenti nelle piazze presenti nelle diverse città.

La due-giorni, che chiuderà la Settimana Nazionale della Protezione Civile, porterà i volontari di protezione civile ad animare punti informativi in tutta la regione, in oltre 100 piazze, dalle grandi città ai piccoli comuni, per diffondere quella cultura della prevenzione attraverso cui ciascuno può fare la differenza nella sicurezza propria e di chi gli sta intorno.

“E’ un appuntamento importante a cui la Regione Calabria partecipa ogni anno. Le nostre volontarie ed i nostri volontari scenderanno nelle Piazze per informare i cittadini sui rischi a cui è esposto il territorio in cui vivono e per illustrare i buoni comportamenti da mettere in pratica per prevenire eventi avversi o mitigarne gli effetti”, ha affermato Domenico Costarella, Dirigente Generale del Dipartimento regionale di Protezione Civile.

La campagna Io Non Rischio ha un’importanza strategica in termini di prevenzione non strutturale, perché i cittadini potranno informarsi e confrontarsi con i nostri volontari per avere consapevolezza dei rischi a cui siamo esposti e conoscere i corretti comportamenti da adottare in caso di emergenza.

Questi sono strumenti indispensabili di cui dotarsi, affinché i cittadini possano avere un ruolo attivo nella prevenzione. La prevenzione deve diventare il centro delle scelte che quotidianamente siamo chiamati a fare. Cittadini consapevoli dei rischi e di ciò che possono fare prima, durante e dopo un’emergenza sono cittadini più sicuri”.

Io non rischio è una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno.

Io non rischio è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Reluis (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fondazione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Per conoscere le piazze nelle quali si svolgeranno le iniziative è possibile consultare La mappa interattiva delle iniziative al seguente link.

https://iononrischio.protezionecivile.it/it/partecipa/giornate-nazionali/#accordion1Panel20945