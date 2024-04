Volley B2 femminile, la Reghion sorpassa la Races Finance con un secco 3-0

La Volley Reghion vince il difficile derby in casa del San Lucido e torna in corsa per la quarta posizione in classifica. La formazione reggina riesce a far sua l’intera posta in palio grazie al 3-0 col quale ha regolato le padrone di casa che puntano alla permanenza in B2. 24-26, 19-25, 19-25 i parziali di un match tutt’altro che semplice: se le motivazioni spingevano la Races Finance a dare il meglio, il sestetto di Cesare Pellegrino è riuscito a portare a casa il primo difficile set per poi controllare negli altri due. Sotto 18-12, le amaranto sono riuscite a riacciuffare le avversarie, poi a superarle (18-20) prima di subire il contro-break (23-20). Annullato il set point a favore del San Lucido, le reggine sono riuscite a vincere alla prima occasione utile. Il secondo e il terzo gioco hanno visto una Reghion diversa, capace di gestire bene la partita e di vincere senza grosse difficoltà.

Con la sconfitta della Volley Valley in casa della Traina, adesso il quarto posto dista soltanto due lunghezze. Sabato prossimo si torna al “PalaColor” di Pellaro, avversaria la Sensation Profumerie, per un nuovo derby calabrese.

