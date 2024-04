Ex Reggina: la brillante carriera di mister Possanzini inizia con una promozione

A chiamarlo mister, ci dovremo abituare. Anche perché è facilmente pronosticabile una carriera che lo porterà su palcoscenici importanti. Come diavolo facesse Davide Possanzini a dribblare tutti, in quella meravigliosa stagione 1998-99 in Serie B, lo sa solo lui. A volte, entrava in porta col pallone. Non per nulla, la Reggina salì per la prima storica occasione in Serie A.

Allo stesso modo, come abbia fatto a mettere insieme una squadra di giocatori tutti nuovi, portando in Serie B il ripescato Mantova, lo sa solo lui. Con una differenza: adesso fa l’allenatore. Per conto suo, dopo essersi staccato dallo staff di Roberto De Zerbi. I risultati domenicali del 35° turno nel girone A della Serie C, hanno consentito ai virgiliani di staccare il biglietto per la cadetteria.

Stasera il Mantova festeggerà, giocando in posticipo a Meda contro il Renate. Se non avete mai ammirato una gara della squadra allenata da Davide Possanzini, non sapete cosa vi siete persi. Vedrete come, oltre ad arrivare lui personalmente ad alti livelli, il “Possa” sarà in grado di plasmare nuovi giocatori per il calcio italiano. Estendiamo le congratulazioni anche a due ex amaranto come Alex Redolfi e Francesco Bombagi, tra i protagonisti dell’irripetibile stagione del Mantova.

p.f.