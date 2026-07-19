Ad Acconia di Curinga ettari di pineta distrutti dalle fiamme, indagini in corso

Un violento incendio ha devastato una vasta porzione di bosco nella frazione di Acconia, nel territorio comunale di Curinga, in provincia di Catanzaro, rendendo necessario un lungo e articolato intervento dei Vigili del fuoco, protrattosi fino alle prime ore della notte.

Le fiamme hanno interessato un’estesa area ricoperta da vegetazione, divorando il sottobosco, le sterpaglie e numerosi esemplari di eucalipto, fino a coinvolgere un’intera pineta. A fronte della particolare conformazione del luogo, le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente impegnative per le squadre del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Catanzaro, intervenute con il distaccamento di Lamezia Terme.

L’impiego dei velivoli antincendio è stato escluso perché la fitta copertura arborea impediva ai mezzi aerei di effettuare lanci d’acqua efficaci. Per questo motivo tutte le attività sono state condotte esclusivamente da terra, con uomini e mezzi impegnati senza sosta per circoscrivere il fronte del fuoco.

Con il calare della sera le operazioni sono proseguite grazie al personale del distaccamento di Lamezia Terme, affiancato da un’autobotte, fino alla completa eliminazione dei focolai ancora attivi e alla successiva bonifica dell’area per scongiurare eventuali riprese dell’incendio.

Alle attività hanno collaborato anche gli operatori di Calabria Verde, mentre il direttore delle operazioni di spegnimento ha coordinato l’intero dispositivo antincendio boschivo. Sul posto sono intervenuti inoltre i Carabinieri, che hanno delimitato la zona interessata, vietandone l’accesso per consentire ai soccorritori di lavorare in condizioni di sicurezza.

L’intervento si è concluso intorno alle 3 del mattino, al termine delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del sito. Restano ora da chiarire le cause che hanno innescato il rogo: sono in corso gli accertamenti per risalire all’origine dell’incendio.