[AUDIO] Bandecchi a Reggina Talk: “Ferrero può portare degli imprenditori seri per la Reggina”

Nessuno più di Stefano Bandecchi si è fin qui espresso in maniera schietta e franca verso i tifosi amaranto, circa lo scenario che attende la Reggina. Il sindaco di Terni ha concesso a Reggina Talk una serie di incisive dichiarazioni miste a rivelazioni. Confermando i contatti con i suoi colleghi di Reggio Calabria ed aprendo ad una futura sponsorizzazione da parte dell’UniCusano, l’ex presidente della Ternana ha parlato sia di Massimo Ferrero che degli imprenditori potenzialmente interessati a far ripartire il calcio sulla sponda calabrese dello Stretto.

“Non bisogna perdere tempo. Se qualcuno sano e serio vuole prendere la Reggina in Serie D, bisogna sbrigarsi altrimenti non trovano i calciatori. Servono un paio di milioni. Il sindaco sa benissimo che bisogna ricominciare da capo. Ho letto il ricorso, è basato sul nulla. Ferrero? Lavora nella mia radio. Non l’ho segnalato io alle istituzioni, ma lui può portare degli imprenditori seri”.

Al sindaco Bandecchi abbiamo chiesto se tra gli amici di Massimo Ferrero, ci può essere qualcuno di ricollegabile al Gruppo Caltagirone. La risposta e l’intera deflagrante intervista di Stefano Bandecchi a Reggina Talk è disponibile su Spotify e va gustata fino in fondo, con rivelazioni che riguardano anche l’università Dante Alighieri di Reggio Calabria.

