Blu Sky cabaret: iniziato il 1° Premio “Il teatro di Mimmo ed Angela”. Ottima la prima!

Sabato 14 ottobre alle ore 20.00 è iniziato il 1° premio dedicato al teatro di Mimmo Raffa ed Angela Costantino. La manifestazione teatrale in vernacolo in memoria dei due fondatori e pilastri del Blu Sky cabaret è stata ideata ed organizzata dallo scenografo e presidente Giuseppe De Gregorio con la collaborazione del gruppo; si esibiranno e si sfideranno nove compagnie nel teatro San Bruno messo a disposizione da Mons. Angelo Casile che da anni ormai ha creato nella città un luogo di aggregazione culturale per la comunità reggina.

Fortissima la risposta del pubblico reggino che ha risposto in maniera massiccia riempiendo la platea del teatro in ogni ordine di posto ed anche di più, al ricordo di Mimmo ed Angela che è stato fortissimo grazie alla brillante presentazione iniziale di Cosimo Placanica e Caterina Borrello, personaggi di punta del Blu Sky, i quali hanno presentato la prima compagnia in gara, ossia la Quinta Essenza di Ortì che ha messo in scena “Il medico dei pazzi” scritta da un mostro sacro della commedia italiana, ossia Edoardo Scarpetta, copione poi rivisto proprio da Mimmo Raffa e messo in scena in maniera eccellente grazie alla magistrale regia di Giuseppe Lombardo.

Fin da subito la platea è stata coinvolta dagli attori in un susseguirsi di battute ed applausi che hanno fatto volare via in scioltezza due ore di commedia veramente piacevole.

Mattatori della serata e delle risate del pubblico sicuramente Aurelio Guarnaccia, in scena Zio Alfio Pennisi e Mimma Canale che ha interpretato Onorata la padrona della pensione dove si è svolta la scena.

Una scenografia ben curata, gli importanti costumi e l’ottima interpretazione di tutti gli attori, hanno messo in seria difficoltà i 4 giudici del premio che a fine serata hanno dovuto votare le 4 sezioni del premio: Scenografia; Recitazione; Costumi; Regia.

Infine un plauso alla professionalità di tutta la compagnia Quinta Essenza che si è adoperata per portare in scena uno spettacolo brillante e ricco di grande ilarità e allegria particolarmente apprezzata dal pubblico presente.

La gara e le esibizioni continueranno al teatro San Bruno sabato 21 ottobre sempre alle ore 20.00 con la Compagnia Grangia che metterà in scena “Cu avi crapi avi corna” commedia di Pino Giambrone.

Ringraziamo tutte le compagnie che ci affiancheranno in questo Premio: QUINTA ESSENZA; – IL GRUPPO SAN PAOLO ALLA ROTONDA; – LA COMPAGNIA ANGELA BARBARO; – LA COMPAGNIA EXTRA ORAM; – COMPAGNIA TEATRALE GRANGIA; – ASSOCIAZIONE DON DEMETRIO SERGI; – ASSOCIAZIONE ALBA PHOENIX GR. TEATRALE ‘SILVANA MODAFFERI’; – ASSOCIAZIONE CULTURALE PALCOSCENICO 91; – COMPAGNIA TEATRALE PARALLELO 38”.

Continuerà ancora la campagna abbonamenti sia per il premio che per la rassegna. Noi siamo pronti ad accogliervi per farvi divertire e passare in ottima compagnia tutta la prossima stagione. Per tutte le info contattateci al 3285383349 o sui social alla pagina Facebook – Instagram: bluskycabaret.