Reggio, al Cilea arriva il musical “Ricordi del Bohémien”

Solo gli ultimi ritocchi alla macchina organizzativa, e poi tutto sarà pronto per il viaggio attraverso i “Ricordi del Bohémien”. Per affrontare, tramite occhi e voce del protagonista, quel momento nella vita di tutti in cui ci si volge all’indietro e si ripercorre il proprio passato, scoprendo che di tutto ciò che si è vissuto restano soltanto le emozioni associate ai ricordi.

Il musical ideato dalle scenografe Federica Sorace e Beatrice Valenza, e prodotto dalla MG Company, si avvale di uno staff d’eccezione quasi integralmente reggino: la sartoria Stile d’Epoca di Renè Bruzzese per i costumi; il maestro Franco Dattola come vocal coach ed il maestro Antonio Condello agli arrangiamenti musicali; Vittoria Guarracino per le coreografie. Matteo Music Service di Matteo Caratozzolo per gli impianti audio/visivi, e Giuseppe Sabatino per le grafiche. La regia dello spettacolo è affidata al talento visionario del giovane Matteo Spadafora.

Appuntamento al Teatro Comunale “Francesco Cilea” di Reggio Calabria per la serata di mercoledì, 10 maggio, con inizio alle ore 21.

Ultimi biglietti disponibili presso il botteghino del Teatro Cilea e i punti vendita convenzionati: B’Art, Corso Garibaldi 325, e Bcenters, Sbarre Centrali 260. Anche online sul circuito liveticket.it