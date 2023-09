Manuela Arcuri alla terza edizione di “Terra Mia Show”: il 24 Settembre Teatro Rendano di Cosenza

Sarà Manuela Arcuri la madrina della terza edizione di Terra Mia Show che si terrà il prossimo 24 settembre al Teatro Rendano di Cosenza. La Arcuri ha sangue calabrese nelle vene, essendo la mamma della nostra regione. E lei stessa è molto legata alla Calabria.

Con Manuela Arcuri ci saranno: il cantautore italo-canadese Frank Moyo, la pianista Classica pluripremiata Ingrid Carbone, il maestro orafo Gerardo Sacco con il suo viaggio nella Magna Grecia, e tanti altri ospiti.

Terra Mia Show nasce nel 2021 da sette giovanissimi calabresi, che hanno deciso di credere nella loro Terra che li ha visti crescere. Da qui è sorta Harmonia – Arte Musica Spettacolo.

Giovani che hanno deciso di investire le loro energie in un progetto che rappresentasse e valorizzasse l’arte e i talenti che rendono la Calabria così meravigliosa.

È prima di tutto un progetto per la Calabria e a favore dei suoi talenti,

per favorire chi resta in Calabria, chi intende lottare per cambiare in meglio la nostra terra e dare un futuro ai giovani affinché non debbano mai più partire.

Terra Mia Show vuole essere uno spettacolo di artisti e talenti calabresi, ma anche un riconoscimento alle personalità, imprese e associazioni, che hanno messo radici profonde in questa nostra terra. Aiutandola a crescere. A loro andrà ogni anno il premio “Terra Mia”, un segno di grande riconoscenza.

Molteplici gli ambiti in cui si può spazia: dalla moda, alla musica, alla danza, alle arti performative, allo sport, al teatro, alle tradizioni e alla cultura calabrese.

Questo evento, giunto alla terza edizione, crescerà sempre di più, grazie al sostegno di tutti, e vuole rappresentare un profondo rapporto di scambio artistico e culturale.