Altomonte Open Art celebra i suoni del Mediterraneo con gli studenti del Liceo “Lucrezia Della Valle” esibirsi con il maestro Jamal Ouassini

Festival e l’idea è stata quella di far partire una contaminazione ad ampio raggio coinvolgendo in questa esperienza una delle realtà più interessanti in Calabria per quanto riguarda i licei musicali e tersicorei che è proprio quella del “Lucrezia Della Valle” di Cosenza. Li abbiamo messi in contatto con un grande artista internazionale dal quale credo abbiano mutuato moltissimi insegnamenti. Siamo tutti molto entusiasti di come si è svolta l’iniziativa perché anche per noi era una prima volta».

Raggiante è il direttore artistico del Festival Euromediterraneo Antonio Blandi. «Sono tre anni – spiega – che con il sindaco Gianpietro Coppola e tutta la sua giunta avevamo voglia di provare a mettere in piedi una residenza artistica euromediterranea. Il Maestro Jamal Ouassini si è dimostrato subito contento ed entusiasta. Un ringraziamento particolare va alla preside del “Della Valle” Rossana Perri che ci ha messo nelle condizioni di poter realizzare tutto questo che si muove all’interno di un sogno che abbiamo: riuscire a trasmettere la conoscenza ai nostri giovani che rappresentano il futuro e loro sono stati meravigliosi. Ci tengo a dire che questo è soltanto un punto di partenza e non di arrivo perché noi vogliamo realizzare una compagnia teatrale e musicale “Suoni e parole del Mediterraneo”. Tutto questo vogliamo farlo diventare un incubatore di conoscenze».

«Questo laboratorio rappresentava per noi una occasione da non perdere – dice la dirigente scolastica del Liceo “Lucrezia Della Valle di Cosenza” – Non capita tutti i giorni ai nostri ragazzi di potersi aprire ad un panorama così internazionale. Il Maestro Ouassini è una pietra rara che va ad incastonarsi in un lavoro che quotidianamente fanno i docenti con i nostri studenti. Ringrazio le famiglie degli alunni per il sostegno che ci danno e mi sento di dire loro che questo è soltanto l’inizio di un progetto che speriamo si possa allargare».