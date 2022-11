“PrimaFila” compie vent’anni: tra Rende, Castrovillari e Mormanno arrivano i grandi nomi della comicità italiana

Un mese di programmazione, 12 spettacoli in cartellone oltre 30 artisti coinvolti, 3 comuni diversi, oltre a progetti speciali per le scuole tra musica e teatro, grandi classici e comicità. Si presenta così la XX edizione del Festival PrimaFila ideato e diretto dall’Associazione culturale Novecento che quest’anno compie un importante compleanno, un traguardo a cui da ulteriore prestigio il riconoscimento, per la prima volta, del Ministero della Cultura.

Dal 27 novembre al 26 dicembre saranno 12 gli appuntamenti di PrimaFila 2022 in tre importanti centri del cosentino: Rende, Castrovillari e Mormanno.

«In questi venti lunghissimi anni nemmeno la pandemia ci ha fermati, perché ha vinto la voglia di spingerci oltre e andare avanti – commenta la presidente dell’Associazione Culturale Novecento Luisa Giannotti –. Abbiamo ideato un cartellone eterogeneo che spazia dalla prosa alla musica, dalla comicità al teatro ragazzi e, per i più piccolini, vedremo in scena una delle più celebri fiabe. L’idea è di coinvolgere sempre di più il territorio, per questo saremo in diverse location: dal nostro amato Teatro Sybaris di Castrovillari, al Cinema-Teatro Garden di Rende fino al Cine-teatro comunale di Mormanno. Ci ritroveremo di nuovo a teatro per emozionarci, divertirci, commuoverci, con storie che si muovono tra passato, presente e futuro».

In programma grandi volti della comicità italiana come Giobbe Covatta, Antonello Costa, Corinne Clery, gli Arteteca e I Ditelo Voi, ma anche grande attenzione verso il pubblico giovane con un progetto ideato per le scuole medie di secondo grado e pensato per avvicinare gli adolescenti a grandi classici come i Promessi Sposi sotto una prospettiva e una rilettura diversa e originale, oltre allo spazio dedicato ai piccoli spettatori con spettacoli di teatro ragazzi.

«Realizzare la XX edizione è per un traguardo per noi fondamentale che viene premiato dal riconoscimento dal Ministero della Cultura come progetto di grande valenza culturale – commenta Benedetto Castriota, direttore artistico del Festival –. Un’edizione realizzata pensando non solo ad un pubblico eterogeneo, ma con lo sguardo rivolto a più territori, per allargare l’offerta ad altri centri come Mormanno. Spettacoli che vedranno protagonisti volti noti della comicità italiana, grande attenzione verso il pubblico più giovane, ma anche verso artisti e compagnie calabresi che hanno dimostrato negli anni grande valore artistico in Italia e all’estero come Scena Verticale».

Il Cartellone di PrimaFila XX edizione

Teatro Sybaris | Castrovillari

27 novembre 2022 | ore 21:00

TEATRO SETTE

CUORI SENZ’ACQUA

Teatro Garden | Rende

30 novembre 2022 | ore 21:00

GIOBBE COVATTA

SCOOP: DONNA SAPIENS

Teatro Garden | Rende

2 dicembre 2022 | ore 21:00

ARTETECA

SENZA FILTRI

Teatro Ragazzi

Teatro Sybaris | Castrovillari

3 dicembre 2022 | ore 10:30

LA MANSARDA \ TEATRO DELL’ORCO

I PROMESSI SPOSI

Teatro Sybaris | Castrovillari

3 dicembre 2022 | ore 21:00

CORINNE CLERY \ FRANCESCO BRANCHETTI

RELAZIONI PERICOLOSE

Teatro Sybaris | Castrovillari

8 dicembre 2022 | ore 21:00

COMPAGNIA READARTO

MI È SCAPPATO IL MORTO

Teatro Garden | Rende

11 dicembre 2022 | ore 21:00

I DITELO VOI

BANG BANK. L’ occasione fa l’uomo morto

Teatro Sybaris | Castrovillari

15 dicembre 2022 | ore 21:00

ANTONELLO COSTA

C’È COSTA PER TE

Teatro Sybaris | Castrovillari

18 dicembre 2022 | ore 21:00

SCENA VERTICALE

ASPETTIAMO SENZA AVERE PAURA, DOMANI. Canzoni e disquisizioni su Lucio D.

Cineteatro | Mormanno

21 dicembre 2022 | ore 21:00

TEATRO DEI DIOSCURI

COPPIE SCOPPIATE

*ingresso gratuito

Teatro Ragazzi

Teatro Sybaris | Castrovillari

23 dicembre 2022 | ore 18:00

LA MANSARDA \ TEATRO DELL’ORCO

CAPPUCCETTO ROSSO

Teatro Sybaris | Castrovillari

26 dicembre 2022 | ore 21:00

ENZO E SAL \ SEX AND THE SUD \ ANTONIO DIANA

FESTIVAL DELLA COMICITÀ