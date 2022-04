Cosenza, Teatro Rendano: i Delegati Fabio Gallo e Antonietta Cozza incontrano dirigenti e funzionari del Comune

Si è svolto all’interno del Complesso Monumentale di San Domenico l’incontro tra Fabio Gallo e Antonietta Cozza, rispettivamente Consulente del Sindaco Franz Caruso per il Teatro e Delegata alla Cultura, con il Dirigente Giuseppe Bruno e la funzionaria Annarita Callari.

Nel corso dell’incontro, teso a definire le sedi istituzionali nelle quali i delegati del Sindaco inizieranno ad operare al fine di riorganizzare il settore in collaborazione con gli stessi dipendenti comunali, sono stati discussi temi afferenti l’organizzazione generale e la programmazione che Fabio Gallo e Antonietta Cozza animeranno con una serie di eventi destinati a riporre centrale il nome di Cosenza e del suo Teatro nel panorama culturale nazionale. Il dirigente Giuseppe Bruno, ha fatto notare gli impedimenti economici imposti dal dissesto finanziario che, però, i convenuti sono d’accordo si debbano superare con una specifica programmazione in grado di recuperare economie perché il Comune possa avere una sua programmazione all’interno della quale collocare quelle che offre il territorio. In tal senso, si è stabilito che i due delegati del Sindaco per quanto riguarda le attività istituzionali che riguardano il Teatro di Tradizione A. Rendano riceveranno le Associazioni, le Fondazioni e tutti gli operatori del settore all’interno degli uffici dello stesso Teatro. Parimenti, per quanto inerisce le deleghe di Fabio Gallo all’Ecosistema Digitale della Cultura della Città di Cosenza e di Antonietta Cozza alla Cultura, sarà reso disponibile un ufficio all’interno del Complesso Monumentale di San Domenico che sarà punto di riferimento di tutto il settore cultura. L’incontro si è svolto in perfetta armonia di intenti e scopi.