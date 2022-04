Cassano, la stagione teatrale prosegue con “Omaggio a Lucio Dalla”

Venerdì prossimo 22 aprile, alle ore 21:00, la Stagione Teatrale della Città di Cassano All’Ionio, organizzata dalla locale amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianni Papasso, con la società Creativa di Andrea Solano, che ne è direttore artistico, proseguirà con un altro importante appuntamento in calendario, il penultimo del cartellone: Omaggio a Lucio Dalla.

Si tratta di un Recital di musica e parole, che vedrà protagonisti sul palcoscenico del Teatro Comunale tre eccellenze in campo musicale della nostra terra di Calabria: Dario De Luca, Sasà Calabrese e Daniele Moraca. Lo spettacolo è stato ideato e realizzato dai tre grandi musicisti calabresi durante il periodo della pandemia da Covid-19, parafrasando una delle più belle canzoni del cantautore bolognese, per esorcizzare la paura del domani e per avere un pretesto per sentirsi uniti anche a distanza. E’, infatti, un viaggio alla scoperta della musica, della profondità dei testi, dei significati nascosti nell’opera del grandissimo artista bolognese Lucio Dalla, protagonista importante della storia della musica d’autore italiana.

L’idea di realizzare il recital in questione da parte di Moraca, De Luca e Calabrese è stata stimolata, soprattutto dall’affermazione di Dalla: “Tutti i testi delle mie canzoni sono sempre piccoli racconti, ipotesi di sceneggiature”, inserita nel corpo di una intervista rilasciata dal cantautore nel 2002 a una nota testata giornalistica italiana. Lucio Dalla era nato a Bologna il 4 marzo 1943. Morì, stroncato da un infarto, il 1º marzo 2012, tre giorni prima del suo 69º compleanno, presso l’Hotel Plaza di Montreux, in Svizzera. Quest’anno in occasione del decimo anniversario della sua morte, è stato ricordato con varie manifestazioni celebrative.