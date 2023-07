“Gli anni”, da domani il nuovo singolo della cantautrice Angelica Falvo

Delirious, nome d’arte scelto da Angelica Falvo, cantautrice Cosentina classe ’90 esce il 7 Luglio con il suo nuovo singolo, “Gli Anni”.

Impara la chitarra da autodidatta e la sua scrittura creativa è il risultato della ricerca di parole “profondamente incastrate dentro”.

Ed infatti scrivere in musica è per lei, da sempre, il modo naturale di raccontarsi con parole che, altrimenti non esprimerebbe per paura che possano rimanere non comprese.

Attraverso la sua musica riesce ad arrivare semplicemente a chi ha un po’ paura del mondo che ha dentro, fino a sentire proprie le parole che ascolta.

Gli anni è l’inizio di un percorso iniziato qualche anno fa, presso le Officine 33 Giri, con l’artista e produttore calabrese Joe Santelli e preannuncia l’imminente uscita di un EP.

Gli anni è la fotografia che si osserva attraverso le parole di Delirious: un brano che, pur nella sua aura malinconica, riesce ad evocare ricordi felici di un passato che parla di estate, di mare, di rapporti familiari chiusi nel libro della memoria e che si torna volentieri a sfogliare. Il chiaro riferimento al tempo, quindi, presente già dal titolo è, sì, il passato nel quale ti rifugi e fai tornare alla memoria ma anche l’occasione che puoi darti. Un archivio a cui attingere per ottenere dalla forza di ieri quella per vivere il tuo oggi: un segnalibro per ricordarsi dove siamo rimasti e ricominciare.

Gli arrangiamenti, la direzione artistica e la produzione musicale sono a cura di Joe Santelli.

Gli anni è un brano con influenze trasversali perché volutamente passa da un suono tipico del cantautorato che sposa l’elettronica ad uno più spinto e anglosassone evocato dalle chitarre distorte e il basso suonati dallo stesso Santelli.

Il video, girato interamente a Rende, porta la firma dei registi Francesca Leale e Jacopo Sica (Fb e Insta Le Phoblime).