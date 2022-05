Concluso campionato invernale calcio a 7 CSAIn a Trebisacce

Il campionato invernale di calcio a 7 amatoriale organizzato dalla Sport Academy Alto Ionio di Trebisacce in collaborazione con CSAIn ha visto impegnate dieci squadre con oltre 150 tesserati totali che si sono date battaglia in scontri bellissimi e avvincenti.

Il campionato è iniziato il 10 novembre ed è finito il 3 maggio con la finale play off.

La squadra Oleificio Santoro Rossano si è portata a casa il trofeo di vincitore e si è qualificata direttamente per le finali nazionali CSAIn mentre si sono svolti i play off tra la squadre che occupavano dalla seconda alla quinta posizione. Nella finale la squadra Groupama Sibari si è imposta ai tempi supplementari su Skycom Zenith.

Le prime due squadre classificate si stanno già organizzando per partecipare alle finali nazionali di calcio a 7 di Santa Sofia a Sportilia. Un grande risultato ma anche una grande opportunità per i tesserati che possono confrontarsi con altre realtà in un contesto certamente più competitivo come quello nazionale.

Questa prima edizione del campionato è stato caratterizzata da un grande equilibrio di fondo che ha dato vita a sfide combattute fino alla fine che, spesso, si sono risolte sul filo di lana.

Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori della Sport Academy Alto Ionio e anche dall’ente di promozione sportiva CSAIn che ha supportato, attraverso il presidente regionale Amedeo Di Tillo, lo svolgimento del campionato durante tutto l’anno ed ha offerto tutti i trofei che sono stati assegnati ai migliori in campo: il premio di capocannoniere è andato a Francesco Paladino, miglior portiere a Francesco Arcidiacono, palma di miglior giocatore ad Adelmo Pereira mentre il premio disciplina è andato alla squadra Zumpano impianti.

Sul podio: terzi classificati Skycom Zenith, sulla seconda piazza Groupama Sibari, i vincitori Oleificio Santoro Rossano.

Sport Academy Alto Ionio sottolinea la riuscita dell’evento nonostante le difficoltà incontrate soprattutto nei periodi caldi della pandemia da Covid durante i quali la competizione è stata interrotta, precauzionalmente, per un mese.

Adesso si sta già pensando alla prossima edizione del campionato magari aumentando il numero delle squadre coinvolte per dar vita ad una manifestazione ancora più partecipata e avvincente.