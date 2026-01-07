Riga (Sap): “Auto contromano sull’A2 tra Pizzo e Lamezia e agenti della Polizia Stradale a rischio vita, evitata una tragedia”

“Quando la professionalità e il coraggio disinnescano situazioni di grande pericolo per gli utenti della strada. Ancora una volta, l’esperienza dei colleghi del Centro operativo Polizia Stradale (Cops) di Lamezia Terme e la prontezza delle pattuglie hanno fatto sì che nel pomeriggio del 6 gennaio, una giornata caratterizzata da un elevato volume di traffico dovuto al rientro dalle festività, si evitasse una strage, mettendo in sicurezza circa venti chilometri dell’Autostrada del Mediterraneo, per bloccare un automobilista che stava percorrendo l’A2 contromano tra gli svincoli di Lamezia Terme e Pizzo Calabro”. È quanto dichiara, in una nota, Sergio Riga, segretario del Sindacato autonomo di Polizia (Sap) della provincia di Catanzaro.

“I colleghi della Polizia Stradale – continua Riga – sono intervenuti mettendo a repentaglio la propria incolumità per scongiurare una tragedia annunciata, dopo numerose segnalazioni pervenute al Cops di Lamezia Terme, che hanno immediatamente fatto scattare l’allarme. In pochi istanti è stato attivato un complesso dispositivo di emergenza, in un tratto autostradale ad alta velocità e con traffico intenso. Intervenire su un’auto contromano significa esporsi direttamente al rischio di collisioni frontali, uno degli scenari più letali su strada. Gli agenti della Polizia Stradale hanno operato in condizioni estremamente critiche, affrontando il pericolo concreto di essere travolti mentre cercavano di rallentare e bloccare il traffico”. “La pattuglia della Sezione di Vibo Valentia – spiega Riga nel dettaglio – attraverso il sistema “safety car”, ha progressivamente ridotto la velocità dei veicoli fino al blocco totale all’altezza dello svincolo di Pizzo, manovra che richiede sangue freddo, precisione e una totale esposizione al rischio. Contemporaneamente, la pattuglia di Lamezia Terme, che aveva già individuato il veicolo dal senso opposto di marcia, è riuscita a intercettarlo e fermarlo all’altezza del km 337+600 nord”.

Secondo Riga, “l’episodio riporta con forza l’attenzione sui pericoli quotidiani affrontati dagli agenti della Polizia Stradale, che operano spesso in condizioni estreme, su carreggiate ad alta velocità, esposti a investimenti e incidenti mortali. Uomini e donne che hanno scelto, come sempre, di mettere al primo posto la salvaguardia della vita degli altri. Il Sap – conclude Riga – lancia quindi un appello alle istituzioni affinché venga garantito un adeguato potenziamento degli organici e dei mezzi, perché la sicurezza degli operatori è una priorità imprescindibile per la sicurezza di tutti”.