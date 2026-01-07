Intimidazione al presidente del Consiglio comunale di Vibo, il sindaco Caruso: “Servono provvedimenti a tutela degli amministratori”

“E’ veramente sconcertante quello che è accaduto a Vibo Valentia prima di Natale nei confronti del Presidente del Consiglio comunale, Antonio Iannello. La notizia è trapelata solo ieri, ma la gravissima intimidazione nei suoi confronti, per le modalità con cui è stata compiuta e che solo per una casualità non ha assunto i caratteri di una vera tragedia, è l’ennesimo episodio di una inarrestabile escalation di fatti di violenza che vedono nei rappresentanti delle istituzioni il bersaglio di azioni che non possono più passare sotto silenzio”. Lo ha affermato il Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, in un messaggio di solidarietà e vicinanza indirizzato ad Antonio Iannello, Presidente del Consiglio comunale di Vibo. “Quello che attualmente si respira – ha aggiunto Franz Caruso – è un clima non più tollerabile e che reclama l’assunzione di provvedimenti più stringenti a salvaguardia di chi rappresenta le istituzioni ed amministra la cosa pubblica. L’ultimo accaduto a Vibo prosegue la continua scia di episodi di autentica viltà e che suscitano grande riprovazione. Non è più possibile – sottolinea ancora Franz Caruso – assistere passivamente al lungo elenco di amministratori e rappresentanti delle istituzioni che, proprio a causa delle intimidazioni di cui sono fatti oggetto, finiscono con il subire, come nel caso di Antonio Iannello, forti ripercussioni sulla propria vita personale e familiare. Contro questo stato di cose – ha rimarcato Franz Caruso – occorre reagire senza ulteriore indugio. Non abbasseremo la guardia e non saremo più disposti a tollerare il peso di questo genere di azioni inqualificabili e di autentico stampo criminoso”.