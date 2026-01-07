Aggressione a Castrolibero: il consigliere regionale Orlandino Greco colpito con un pugno

Il consigliere regionale della Calabria Orlandino Greco, della Lega, è stato aggredito ieri sera a Castrolibero, Comune del cosentino del quale è stato sindaco sino all’elezione nell’assemblea calabrese.

Secondo quanto ricostruito, Greco stava partecipando ad una manifestazione pubblica, quando un uomo, suo conoscente, ha iniziato ad inveire e infine gli ha sferrato un pugno. Il tutto è avvenuto davanti a numerosi testimoni.

Orlandino Greco si è recato nel Pronto soccorso dell’ospedale Annunziata di Cosenza per i controlli sanitari e questa mattina è andato dai carabinieri per sporgere formale denuncia.

“Un gesto – ha detto Greco all’ANSA – che mortifica la comunità. Conosco questa persona, in passato ha lavorato anche per il Comune, ritengo non fosse lucido, farfugliava parole e infine il gesto che ha lasciato tutti senza parole. Ho sporto denuncia e ora saranno i carabinieri a svolgere le indagini per capire le motivazioni che io allo stato ignoro”.