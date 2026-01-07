Orlandino Greco aggredito a Castrolibero, la Federazione Riformista esprime solidarietà: “Violenza inaccettabile”

La Federazione Riformista esprime la propria piena vicinanza e solidarietà al consigliere regionale, e leader di Italia del Meridione, Orlandino Greco, “vittima ieri di un vile atto di violenza durante una festa di quartiere a Castrolibero, nel corso della tradizionale manifestazione per la Befana nel rione di Santa Lucia”.

“Il gesto, che ha visto il consigliere colpito con un pugno in volto alla presenza di famiglie e bambini, è un grave episodio che ferisce non solo la persona coinvolta ma l’intera comunità democratica. Tale violenza è inaccettabile in una società civile e attenta ai valori del confronto pacifico e del rispetto reciproco”.

“La Federazione Riformista condanna con forza ogni forma di aggressione e invita tutte le forze politiche e sociali a ribadire con fermezza l’importanza del rispetto delle regole e dell’incolumità fisica di chi si impegna per il bene comune, indipendentemente dalle differenze politiche o ideologiche.

Esprimiamo un sincero augurio di pronta guarigione a Orlandino Greco, confidando che continui il suo impegno istituzionale con la stessa dedizione e responsabilità che lo hanno sempre contraddistinto. Il nostro pensiero va anche alla sua famiglia e a tutte le persone presenti a Castrolibero nel momento dell’aggressione.

La Federazione Riformista rinnova l’appello a favore di un clima di civiltà, dialogo e unità nel confronto politico e sociale, opponendosi con determinazione ad ogni forma di violenza”.