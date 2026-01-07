Aggressione a Greco durante la Festa dei Doni: il Comune di Castrolibero esprime vicinanza

L’Amministrazione comunale di Castrolibero esprime la propria più sincera e totale solidarietà a Orlandino Greco, già sindaco di Castrolibero e oggi consigliere regionale, per la grave aggressione subita nella serata di ieri durante la chiusura delle festività natalizie, nel corso della Festa dei Doni di Santa Lucia.

Con Orlandino Greco l’Amministrazione ha condiviso, nel corso degli anni, un percorso amministrativo e umano fondato su un obiettivo chiaro: costruire una comunità basata sui valori della solidarietà, della felicità condivisa, della pace sociale e del rispetto reciproco. Valori che sono stati tradotti in azioni concrete, in particolare nei momenti di festa, pensati per le famiglie e per i bambini.

Quanto accaduto va in direzione diametralmente opposta a questi principi. Gesti di violenza e di aggressione non solo colpiscono le persone direttamente coinvolte, ma generano sgomento e inquietudine nella cittadinanza, nelle famiglie e tra quanti erano presenti esclusivamente per vivere, con serenità e gioia, un momento di comunità legato all’Epifania.

Per queste ragioni, l’Amministrazione comunale ribadisce la propria vicinanza a Orlandino Greco e condanna con fermezza quanto accaduto. Castrolibero è e deve continuare a essere una comunità che rifiuta ogni forma di violenza, che tutela i momenti di festa e che difende quei valori di solidarietà e convivenza civile che rappresentano il vero patrimonio del nostro territorio.

L’Amministrazione comunale di Castrolibero