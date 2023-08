Tropea unico comune calabrese con le 5 Vele

La conquista nei mesi scorsi da parte dell’intera comunità di Tropea anche del prestigioso riconoscimento delle 5 Vele ha rappresentato e continuerà a significare un punto di non ritorno in termini di consapevolezza diffusa rispetto alla tutela ed alla valorizzazione sociale, culturale, turistica ed economica del patrimonio naturale, identitario, architettonico ed urbanistico. Nel perimetro della eco-sostenibilità, della difesa dell’ambiente, della cura degli spazi verdi e del decoro urbano, dell’innalzamento costante della differenziata e della promozione della biodiversità a 360 gradi non soltanto c’è spazio per tutti ma tutti ci guadagnano di più. Serve e conviene. Funziona e ti distingue. Valorizza la destinazione ed innalza la qualità della vita e la reputazione turistica internazionale.

È quanto dichiara il Sindaco Giovanni Macrì sottolineando il valore di questa attestazione di qualità alla Città attribuita, unico comune calabrese e uno dei 21 italiani, da Legambiente e Touring Club Italia e ribadendo la gratitudine dell’Amministrazione Comunale a quanti, dal Circolo Legambiente di Ricadi al mondo della scuola, dalle forze dell’ordine alla rete delle associazioni, in squadra hanno contribuito al raggiungimento di questo straordinario risultato comune.

Alla cerimonia di conferimento, in programma giovedì 10 agosto alle ore 20, nel Porto di Tropea, (Pool Area), oltre al Primo Cittadino, coordinati dalla giornalista Concetta Schiariti interverranno Franco Saragò Presidente Circolo Legambiente Ricadi, Anna Perretta Presidente Legambiente Calabria, Nicola Antonio Cutuli Dirigente Scolastico IIS Tropea, Luigi Spalluto Comandante Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, Lorenzo Lopez Comandante Provinciale Carabinieri Forestali, Emilio Errigo Commissario ARPACAL, Raffaele Greco Commissario Ente Parchi Marini, Giuseppe Mangialavori Presidente Commissione Bilancio Camera dei Deputati ed il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.