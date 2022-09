Detenzione e spaccio di stupefacenti: un arresto a Nicotera (VV)

Le fiamme gialle della Tenenza di Tropea, nel corso di un’attività di controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale di Vibo Valentia, nel comune di Nicotera, hanno eseguito un servizio finalizzato a prevenire e reprimere il traffico di sostanze stupefacenti che ha portato all’arresto, in flagranza di reato, di un soggetto del luogo per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

La persona arrestata risultava già gravata da precedenti di polizia in materia e ulteriori elementi emersi nel corso delle osservazioni hanno indotto i finanzieri ad eseguire una perquisizione presso un casolare di proprietà del soggetto, ove sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 24 grammi di marijuana, 8 piante di canapa indiana di altezza compresa tra 1,5 e 3 metri, una bilancia elettronica di precisione e bustine di cellophane trasparente pronte per il confezionamento dello stupefacente.

Il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Vibo Valentia, visti anche i precedenti del soggetto nel campo degli stupefacenti, ha disposto gli arresti domiciliari del medesimo presso la propria abitazione. Successivamente, il G.I.P. del Tribunale di Vibo Valentia, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto la misura cautelare personale del “divieto di dimora” nel comune di Nicotera.

Si ricorda che i provvedimenti adottati in fase investigativa non implicano un’automatica responsabilità della persona sottoposta alle indagini e che la colpevolezza andrà accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. L’operazione di servizio si inserisce nel più ampio dispositivo disposto dalle Fiamme Gialle vibonesi per la sicurezza del territorio e a tutela della salute dei cittadini, oltre al contrasto e la repressione di ogni forma di illegalità.