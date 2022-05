Sanità, Occhiuto: “Spingere sulle assunzioni a tempo indeterminato. Nuovo ospedale di Vibo? Tempi non saranno brevissimi”

“C’è una penuria di figure sanitarie negli ospedali di tutta Italia che in Calabria si manifesta maggiormente. Ma ciò che è sconvolgente è che mentre altre Regioni chiedono di sfondare il tetto delle assunzioni per reperire medici che non trovano, noi, pur rispettando quei parametri, potremmo mettere sotto contratto 2.500 figure professionali”. Lo ha detto il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, parlando con i giornalisti a Vibo Valentia a margine della sottoscrizione per la realizzazione del nuovo ospedale.

“Negli anni passati – ha aggiunto Occhiuto – questo non è stato fatto e al riguardo stiamo sollecitando le varie direzioni delle Aziende sanitarie provinciali a procedere ai concorsi. Qui a Vibo mi risulta che ci sono circa 15 bandi attivi per assunzioni a tempo sia determinato che indeterminato. Ho detto ai commissari che la mia intenzione è spingere verso l’indeterminato perché è già difficile trovare medici disponibili a lavorare nel sistema sanitario calabrese, considerato che non è attrattivo sia per professionisti navigati che per giovani specializzati. Purtroppo questi concorsi hanno un iter procedurale molto lungo, per cui spesso le Asp, proprio per ridurre la tempistica, optano per il tempo determinato. Questo è un altro impegno che il governo nazionale dovrebbe assumere nei confronti della Calabria, che è commissariata in quanto si trova in una situazione di emergenza. Pertanto anche le procedure di assunzione devono avere le stesse caratteristiche”.

“Al Tavolo Adduce – ha detto ancora il Governatore – ho proposto di dare la possibilità al Formez di procedere all’assunzione di nuovi medici. Stiamo utilizzando lo stesso Formez per incrementare il personale della Regione in tutti i Dipartimenti e vorremmo utilizzarlo, quindi, anche per il settore sanità. E’ una struttura ministeriale a cui vorremmo dire: ‘procedi tu alle assunzioni. Non ci interessa quali medici arriveranno. Ciò che ci interessa e’ che curino i calabresi”.

LEGGI ANCHE >>> Nuovo ospedale di Vibo, tavolo tecnico in Prefettura: ipotesi inizio lavori nel 2023

NUOVO OSPEDALE VIBO. “Il nuovo ospedale di Vibo Valentia era nel libro dei sogni, ma grazie all’impegno fattivo delle istituzioni, Prefettura, Procura della Repubblica e Regione, diventa adesso una realtà” ha detto il presidente della Regione, commentando la stipula della Convenzione tra Provincia di Vibo Valentia, Rete ferroviaria Italiana e Dipartimento regionale della Salute per sbloccare l’iter per la realizzazione del nuovo nosocomio vibonese.