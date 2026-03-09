“Nessun biasimo dovrebbe seguire al dire la verità. Ma lo fa, lo fa” - Anita Brookner
Marina di Gioiosa Ionica: approvato il Bilancio di Previsione e il nuovo Regolamento tributario

Il Consiglio Comunale ha approvato, nel corso dell’ultima seduta, tre importanti strumenti di programmazione e gestione amministrativa: il Bilancio di Previsione, il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il nuovo regolamento sulla rateizzazione dei tributi comunali. Si tratta di atti fondamentali per la gestione dell’ente, che definiscono le linee strategiche, le priorità amministrative e la pianificazione economico-finanziaria per i prossimi anni. Con l’approvazione del Bilancio di Previsione, l’amministrazione comunale stabilisce infatti come verranno impiegate le risorse disponibili, garantendo il funzionamento dei servizi essenziali e programmando interventi e attività a favore della comunità. Parallelamente è stato approvato anche il Documento Unico di Programmazione (DUP), lo strumento che individua gli obiettivi strategici e operativi dell’ente, raccordando la pianificazione politica con quella finanziaria. Il DUP rappresenta la cornice entro cui si inseriscono le azioni amministrative dell’ente e costituisce il punto di riferimento per tutte le scelte di programmazione.

Particolare rilevanza ha avuto anche l’approvazione del nuovo regolamento relativo alla rateizzazione dei tributi comunali. Il provvedimento introduce una misura importante a sostegno dei contribuenti, prevedendo la possibilità di dilazionare il pagamento dei tributi fino a un massimo di 72 rate mensili. “La modifica – ha commentato l’Assessore Gennaro –  mira a rendere più sostenibile l’adempimento degli obblighi fiscali per cittadini e per le imprese che si trovano in temporanea difficoltà economica, consentendo una gestione più flessibile dei pagamenti e favorendo al tempo stesso il recupero delle entrate da parte dell’ente.  È un segno tangibile di vicinanza e flessibilità in un momento storico complesso, che favorisce al contempo il recupero delle entrate per il Comune”.

Il raggiungimento di questi obiettivi è frutto di una proficua sinergia tra l’indirizzo politico e gli uffici comunali.  Con impegno e collaborazione si possono portare avanti  percorsi amministrativi complessi, consentendo di raggiungere un obiettivo di grande importanza per la stabilità finanziaria dell’ente e per la programmazione delle attività future.

L’amministrazione ha inoltre annunciato che prossimamente sarà portata all’attenzione del Consiglio Comunale anche la proposta di adesione alla cosiddetta “rottamazione quinquies”, misura che consentirebbe ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione debitoria con condizioni agevolate. L’eventuale approvazione rappresenterebbe un ulteriore strumento per favorire la definizione delle pendenze tributarie e supportare cittadini e attività economiche del territorio.

In conclusione, l’Assessore al Bilancio ha voluto esprimere un sentito ringraziamento al Sindaco, a tutta la maggioranza consiliare, al Responsabile del settore economico finanziario D.ssa Tiziana Romano e al Responsabile area tributi Dott. Claudio Luca’, per la collaborazione, la disponibilità e la professionalità dimostrate durante tutto il percorso che ha portato all’approvazione di questi importanti strumenti amministrativi e finanziari.

