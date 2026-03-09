Incendio distrugge il ristorante “Sunset beach club” alla Tonnara di Palmi

Un vasto incendio ha distrutto un locale alla Tonnara di Palmi, in provincia di Reggio Calabria. Il rogo ha interessato il ristorante e la pizzeria del “Sunset beach club” dove era in corso una serata per l’8 marzo, Giornata internazionale della donna. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia del commissariato di Palmi che hanno evacuato l’immobile e non si registrano vittime o feriti. Per domare l’incendio hanno lavorato le squadre dei Vigili del fuoco di Villa San Giovanni e Palmi con sei automezzi e tra poco, alla Tonnara, sta arrivando la squadra di Polistena, con altri due automezzi, e altri supporti da Reggio Calabria. Ancora non sono note le cause dell’incendio. I danni provocati all’immobile sono consistenti.